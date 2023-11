Donne | ad Avellino la pensilina Air dedicata alle vittime

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAIR Campania a sostegno della campagna per diffondere il 1522, il numero antiviolenza e stalking. Domani, 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle, adsarà inaugurata in via Francesco Fariello laal 1522. Sulla panchina rossa il messaggio “il posto di chi manca”, che avrebbero dovuto occupare lescomparse. Sui bus della città di Caserta un posto occupato per ricordare ledi femminicidio. Dall’inizio dell’anno, in Italia, sono 83 leuccise in ambito familiare/affettivo, 53 i delitti commessi dal partner o dell’ex. Una lunga scia di dolore che in Campania conta 8. La campagna di AIR Campania a sostegno del 1522 è ...