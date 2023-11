Donatella Versace giudice al concerto di Madonna | ma tiene i cartelli al contrario

Donatella Versace : “Il nostro governo sta cercando di togliere alle persone il diritto di vivere come desiderano - la libertà di amare chi si vuole”

Donatella Versace : «Questo governo toglie alle persone il diritto di vivere come desiderano»

Donatella Versace contro il Governo Meloni : il discorso per la comunità LGBT

Madonna è tornata, celebrazione per 11mila ad Assago

40 anni di carriera live,a sorpresa sul palco. The Queen of pop is back: è un trionfo, ad Assago, la prima delle due date italiane del Celebration Tour, il dodicesimo tour di Miss Ciccone, il primo senza un ...

Al via il Celebration tour di Madonna con Armani e Donatella Versace Agenzia ANSA

Madonna in concerto a Milano, i video: tra gli ospiti anche Armani e Donatella Versace Sky Tg24

Madonna: regina indiscussa a Milano

Ieri sera il Forum di Assago ha accolto la prima delle tappe italiane del The Celebration Tour di Madonna. Dopo il ricovero in ospedale dello scorso Ieri sera il Forum di Assago ha accolto la prima ...

Madonna infiamma il Forum e porta sul palco Donatella Versace

Dopo otto anni di assenza, la pop star torna in Italia portando a Milano il «Celebration tour». A confermare il suo legame speciale con il fashion system è stata la presenza dell’amica e stilista di V ...