(Di venerdì 24 novembre 2023) Da pochi giorni fino a sei mesi: la residenza per i senior autosufficienti in centro a Bergamo mette a disposizione appartamenti arredati, pensione completa e servizi di svago e socializzazione

Domitys Quarto Verde - la Silver Age che non ti aspetti

Domitys Quarto Verde apre le porte agli anziani soli L'Eco di Bergamo

Domitys Quarto Verde, la Silver Age che non ti aspetti L'Eco di Bergamo

Domitys Quarto Verde apre le porte agli anziani soli

Da pochi giorni fino a sei mesi: la residenza per i senior autosufficienti in centro a Bergamo mette a disposizione appartamenti arredati, pensione completa e servizi di svago e socializzazione Utiliz ...

BERGAMO – “Una giornata in Domitys”: il documentario che racconta il senior living di Domitys Quarto Verde

Porta 803. Un giovane bussa e risponde una signora dal sorriso raggiante. Inizia così “Una giornata in Domitys”, il documentario che racconta la vita in Domitys Quarto Verde, la residenza dedicata all ...