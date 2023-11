“Domenica In si ferma in anticipo” Mara Venier | la decisione della Rai è ufficiale

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023), c’è da giurarci, non l’avrà presa benissimo. La notizia è stata comunicata ufficialmente poco fa. Solo poche settimane indietro la conduttrice era stata costretta a stare lontana dalla sua creatura,In, a causa del Covid. A rompere il silenzio sulle sue condizioni era stata lei: “Volevo ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi e per l’affetto che mi dimostrate sempre. Sto Covid è veramente maledetto, bisogna continuare a stare attenti”. >“Non mi sono mai sfogato”. E appena lo fa, crolla: perché Mirko è scoppiato al Grande Fratello “Ci vediamoprossima in diretta conIn, sono sicura che starò bene”.è guarita ma suIn ci sono delle novità importanti. La scaletta ...