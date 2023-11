Djokovic | «Mi hanno fatto il controllo antidoping un’ora e mezza prima della partita | oltraggioso»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 novembre 2023) Novaksottoposto adel match di Coppa Davis contro l’Inghilterra. una decisione che il tennista serbo, numero uno al mondo, ha definito “oltraggiosa”.lo si ama o lo si odio, ha sempre pronta una polemica o è sempre pronto a crearne una. Questa volta si scaglia contro l’autoritàche ha deciso di sottoporlo asolodal match in Coppa Davis contro Cameron Norrie. “I’ve always supported testing, but not before the match. What will that change? I’ll be there, when the match is over, test me.” — José Morgado (@josemorgado) November 24, 2023 A Malagaha comunque battuto il suo ...