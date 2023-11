(Di venerdì 24 novembre 2023) Sarà di nuovo Sinner, stavolta in campo neutro e con una finale diin palio . Sarà ItaliaSerbia domani dalle 12 per un postoFinlandia o Australia. Serviva ...

VIDEO Novak Djokovic rimprovera i tifosi britannici dopo la vittoria contro Norrie in Coppa Davis

Coppa Davis - Djokovic : “Sinner in forma fantastica - contro l’Italia sarà difficilissima”

Coppa Davis - Djokovic : “Sinner in forma fantastica - contro l’Italia sarà difficilissima”

Djokovic contro i tifosi inglesi in Coppa Davis, spunta un altro video: "State zitti"

Sarà di nuovo Sinner, stavolta in campo neutro e con una finale di Coppa Davis in palio . Sarà ItaliaSerbia domani dalle 12 per un postoFinlandia o Australia. Serviva un miracolo alla Gran ...

Italia-Serbia Coppa Davis, Sinner sfida Djokovic: quando e dove vederla in tv Corriere dello Sport

Coppa Davis, Italia-Serbia: la vigilia LIVE Sky Sport

Coppa Davis, Djokovic: "Sinner in forma fantastica, contro l'Italia sarà difficilissima"

Lo dice Novak Djokovic ai microfoni di Supertennis in vista della semifinale tra Italia e Serbia in Coppa Davis. In Cina c’è una nuova epidemia di malattie respiratorie ISRAELE: palestinesi: 24 donne, ...

VIDEO Novak Djokovic rimprovera i tifosi britannici dopo la vittoria contro Norrie in Coppa Davis

Non mandarle a dire. Novak Djokovic (n.1 del mondo) ha confermato il suo status di massimo riferimento del tennis mondiale. Nella sfida tra Serbia e Gran Bretagna, valida per i quarti di finale della ...