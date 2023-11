Disordini e pesanti attacchi all’estero | bambini feriti | è caos

Leggi su notizie

(Di venerdì 24 novembre 2023)quelli che si sono verificati nelle ultime ore nella capitale estera: alcunisono rimasti, regna ilpiù totale Purtroppo le notizie che arrivano direttamente dall’Irlanda non sono assolutamente delle migliori. Proprio da Dublino, infatti, ci sono stati veri episodi che hanno sconvolto il Paese. Almeno cinque persone sono state accoltellate nei pressi di una scuola elementare nel centro della capitale. Tra ialmeno tre. Gli stessi che sono stati portati immediatamente in ospedale per le cure del caso. Subito sono scattate le indagini da parte della polizia locale che hanno portato all’arresto di una persona.a Dublino (Ansa Foto) Notizie.comNon è finita qui visto ...