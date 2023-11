Di Livio | «Juventus in casa | mi aspetto molto contro l’Inter!»

(Di venerdì 24 novembre 2023)corrente con il pensiero di molti, l’ex centrocampista bianconero Diin un suo intervento su TVPlay, in diretta su Twitch, si aspettadallanello sdirettol’Inter. GROSSE ASPETTATIVE – Angelo Diparla così del Derby d’Italia: «Midalla, soprattutto perché gioca inl’Inter. Sta riacquisendo l’orgoglio che piace tanto ai tifosi, anche se giocheràuna delle squadre più forti. Mi auguro che Vlahovic segni e sia decisivo, perché una partita del genere solitamente ti dà la carica giusta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Verso Juve - Inter: 'Allegri o Inzaghi I giocatori non hanno dubbi'

La sfida traed Inter in programma domenica sera sarà un testa a testa per decidere chi si ...della sfida tra nerazzurri e bianconeri ha parlato proprio un ex come Angelo Di. Intervenuto ...

Di Livio: "Mi aspetto molto dalla Juve, ma i nerazzurri non possono ... L'Interista

Di Livio: "Fabian Ruiz o De Paul, così la Juventus può contendere lo scudetto all'Inter" TUTTO mercato WEB

Verso Juve-Inter: “Allegri o Inzaghi I giocatori non hanno dubbi”

Si avvicina la sfida tra Juventus ed Inter, la sentenza: "Allegri o Inzaghi Ad oggi i giocatori non hanno alcun dubbio" ...

Parla Alessio Tacchinardi "L'Inter ha il centrocampo più forte d'Europa. Juve, l'errore fu Pogba"

Un signore che ha vinto tutto quello che poteva nella Juventus. ; una Coppa Italia; 4 Supercoppe italiane; Champions League; Coppa intercontinentale; Supercoppa UEFA. In nazionale collezionò l’Europeo ...