Derby d’Italia | i numeri della sfida tra Juve e Inter

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Domenica sera iltra: il reportsocietà nerazzurra suipartita L’domani affronterà la, scrivendo una grande pagina di storia statistica. Ecco il rapporto dato dalla società nerazzurra in vistadi domenica sera. Questa è la prima volta nella storiaSerie A in cuintus si affrontano con almeno 29 punti a testa prima14ª giornata di campionato. Le due formazioni non si affrontavano rispettivamente al primo e secondo posto in Serie A dal 6 ottobre 2019, settima giornata di quella ...