Decima giornata Basket Eurolega 2023 2024 | Bologna riprende la marcia | Fenerbache battuto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nella, le V nere riscattano immediatamente la sconfitta contro il Panathinaikos battendo ilper 87-79. Per gli uomini di coach Luca Banchi si tratta del settimo sigillo continentale in dieci partite.: VIRTUS87-79cala il settebello superando di forza ilin. L’ avvio sorride agli ospiti grazie ad un super Motley, ma i padroni di casa reggono bene per merito di Hackett. Nel secondo quarto, i felsinei salgono in cattedra per via di un ...