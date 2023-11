Deadpool 3 | Taylor Swift sarà nel film Marvel? Risponde Ryan Reynolds

(Di venerdì 24 novembre 2023) L'attore protagonista del franchise ha parlato del possibile coinvolgimento della regina del pop. Dopo la conferma che le riprese di3 sono ripartite, è cominciato nuovamente a circolare l'indiscrezione del possibile coinvolgimento dinelcheil primo del franchise a far parte delCinematic Universe. Ora ancheha espresso la sua opinione. In un'intervista rilasciata al Vancouver Sun, aè stato chiesto in particolare se fosse vera la voce di un'apparizione diin3.ndo con una risata,ha dichiarato: "Sì, l'ho sentita... Mi piace (il gossip). Penso che sia ...

Sono sempre più insistenti le voci di corridoio che vedrebbero Taylor Swift nel cast di Deadpool 3 e a commentare la possibilità di recente è stato Ryan Reynolds.

