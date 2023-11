De Sica uomo perbene ne “I limoni d’inverno” di Caterina Carone

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 novembre 2023) ROMA – “I” è un film che parla di nuove possibilità, di incontri che ci cambiano la vita e del coraggio necessario per abbracciare il futuro nonostante le paure. Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Grand Public, il lungometraggio sarà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 30 novembre. Un film per la regia di, con Christian Denella parte di une Teresa Saponangelo. Prodotto da Vision Distribution, Bartlebyfilm e Agresywna Banda. Distribuzione Europictures. Una pellicola assolutamente da non perdere, anche per vedere Dein un ruolo diverso dal solito. L'articolo L'Opinionista.