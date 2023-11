De Laurentis critica Spalletti

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 24 novembre 2023) E’ davvero spiacevole che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, abbia detto, dopo la qualificazione dell’Italia all’Europeo di Germania, che la partita con l’Ucraina è stata rubata per via del rigore negato nel tempo di recupero. Come quasi tutti, anch’io ho scritto e detto che il fallo di Cristante su Mudryk era netto e, dunque, il rigore sarebbe stato sacrosanto. Ma da questo a ritenere che l’Italia abbia rubato ce ne corre. Gli azzurri avevano giocato meglio dell’Ucraina, creato più occasioni da rete e subito praticamente nulla. Se a questo si aggiunge che, nella gara d’andata, avevano vinto con una prestazione convincente, l’esito della qualificazione era scontato. Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com riportano il pensiero del giornalista Giancarlo Padovan. Certo, il calcio sovverte anche l’esito più scontato con il più imponderabile degli episodi, ...