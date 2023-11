Dalla politica alla pellicola | Bersani in versione attore | esordio in un corto

Leggi su notizie

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dal mondo dellafino ad arrivare a quello delladaper Pierluigi: il tutto è avvenuto in undurata di 20 minuti) “Siam mica qui a recitare“. Non è assolutamente da escludere che questa frase sia uscitasua bocca quando faceva parte del mondo della. In particolar modo quando assumeva il ruolo di segretario del Partito Democratico. Adesso, però, quella frase è diventata realtà per Pier Luigi. Il romagnolo, infatti, ha preso parte ad undurata di 20 minuti) dove si è tolto la soddisfazione di interpretare ben sette ruoli. Il ...