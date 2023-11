Dal Bologna alla Premier | colpo da sogno

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 novembre 2023) DalLeague. Undapotrebbe presto avverarsi in A, e spiccare il volo verso il campionato oltre manica. Ecco di chi si tratta. Manca sempre meno all’inizio della sessione invernale di calciomercato. Con la pausa nazionali, che ha fermato i campionati, oltre alle qualificazioni ai prossimi Europei è stato molto presente anche il calciomercato. O per meglio dire, i rumors relativi ai possibili colpi di gennaio sul mercato. Ebbene si, questo calciomercato invernale – che aprirà come di consueto le sue porte a gennaio – potrebbe rivelare qualche sorpresa. Non è infatti un caso che già da diverse settimane siano iniziate a circolare news e nomi accostati alle squadre di Serie A, sia in entrata che in uscita. Sarà infatti una sessione lunga e disperatissima, per parafrasare un ...