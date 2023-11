Da Ronaldo a Vlahovic | “Così la Juve continua a bruciare soldi”

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dopo l’ultima assemblea degli azionisti, laa rivelare fragilità economica: perché il clubtanti? Alessandro Giudice, giornalista ed esperto di economia, è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it per parlare del futuro della: anche per l’intervistato l’unica soluzione per risolvere la crisi in atto è la cessione, perché il club ha bruciato ee giocatori. Dusan(LaPresse)“Non so se lantus verrà venduta a breve, ma sicuramente si andrà in quella direzione“, ha esordito Giudice. “Nel modello di business di Exor lantus non ha senso. Laa ...