“Da quando sono arrivate | le mestruazioni non si sono mai fermate | cosa posso fare?”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Buongiorno, avrei bisogno di aiuto per favore. Ho avuto il ciclo con 10 giorni di ritardo, il 13 ottobre. Purtroppo da quel giorno non è mai passato, non è abbondante ma continua ad uscire.molto stanca e vorrei sapere perché mi succede questo. Vivo in Germania, e il mio ginecologo non mi dà una visita prima di 2 mesi in quanto è troppo pieno. Riesce ad aiutarmi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.