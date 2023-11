Curling | la Norvegia conquista il bronzo agli Europei di curling Svezia ko | domani Italia-Svizzera per il titolo

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lahato la meda di2023 difemminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna). Il quartetto composto da Marianne Roervik (skip), Kristin Skaslien (vice-skip), Mille Haslev Nordbye (second) e Martine Roenning (lead) ha sconfitto lacon uno schiacciante 10-3. Le scandinave sono state bravissime a rubare la mano per ben tre volte consecutive in apertura di incontro: due punti nel secondo end, due nella terza frazione e quattro nella quarta per portarsi sull’8-0 e indirizzare la contesa. Isabella Wranaa e compagne hanno cercato una timida reazione riuscendo a marcare il primo punto nella quinta frazione e altri due nel settimo end, ma la ...