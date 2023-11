Curling | Europei | azzurri ko 7-6 in semifinale con la Svezia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Aberdeen, 24 nov. - (Adnkronos) - I Campionatidirestano tabù per l'Italia maschile. Per l'ennesima volta gli uomini hanno dovuto rinunciare ad accedere alla finale. Ad Aberdeen (Regno Unito) l'occasione appariva propizia. Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – accompagnati da Alberto Pimpini (Aeronautica Militare) nel ruolo di riserva e seguiti in loco dal coach Ryan Fry – avevano concluso il round robin con nove vittorie in altrettante partite. Nellahanno affrontato ladello skip Niklas Edin, battuta 7-5 nella giornata di lunedì. La rivincita, dalla posta in palio decisamente più alta, ha purtroppo avuto esito opposto. Botta e risposta nei primi tre end, al termine dei quali la formazione tricolore ...