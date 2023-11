Curling | Edin castiga l’Italia | gli azzurri si fermano ancora alle porte della finale agli Europei

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023)si fermauna voltadi. La nostra Nazionale è stata sconfitta dalla Svezia in semicon il punteggio di 7-6 sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna) e la maledizione dell’atto conclusivo continua a perdurare: mai nella storia il Bel Paese è riuscito a disputare l’incontro che mette in palio il titolo. Questa sembrava la volta buona dopo che gliavevano vinto tutte le partite disputate nel round robin (nove, prima volta storica) e invece la corazzata scandinava guidata dal fuoriclasse assoluto Niklas, battuto ditaliani non soltanto nella fase a gironi ma anche nei recenti trionfali Slam, ...