Cuadrado ci spera ancora | un obiettivo per Juventus-Inter ? CdS

Juan Cuadrado stringe i tempi per recuperare in vista di Inter-Juventus, per lui partita speciale. Il colombiano è fuori ad oggi per una tendinite. Lotta contro il tempo per Juan Cuadrado, che cerca di rientrare in extremis per la partita tra Inter e Juventus, in programma domenica sera. Il colombiano, grande ex di turno, sta smaltendo i problemi di tendinite e spera quantomeno di strappare una convocazione per la super sfida dell'Allianz Stadium. Cuadrado non gioca dal pareggio contro il Bologna per 2-2 dello scorso 7 ottobre. Simone Inzaghi, vista l'emergenza già in difesa, avrebbe bisogno di recuperare qualche uomo. Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia