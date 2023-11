Cuadrado alla prima da ex in Juventus-Inter? Un’attesa – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 novembre 2023)non gioca da un mese e mezzo e c’è attesa per capire se lo farà in, che sarebbe la suavolta da ex contro i bianconeri. Da Sport Mediaset arrivano i primi aggiornamenti in attesa dell’allenamento di oggi. LE SENSAZIONI – Mancano ancora due giorni ae, oltre alle condizioni di Manuel Locatelli, c’è da capire se tornerà Juan Guillermo. Fuori dal 7 ottobre contro il Bologna, dopo che già aveva accusato un problema fisico persistente nella sosta di settembre, l’ex bianconero potrebbe rientrare proprio per la sfida da ex.non è andato con la Colombia durante la sosta, rimanendo ad allenarsi ad Appiano Gentile proprio in vista di. Da Sport Mediaset ...