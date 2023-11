Crosetto in Israele “Giorni di tregua non siano solo quattro”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) TEL AVIV () (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa italiano Guidoha incontrato a Tel Aviv il suo omologo israeliano, Yoav Gallant. “Per l'Italia, per il nostro Governo e per me come Ministro, come cittadino e come uomo, è importante dimostrare amicizia e vicinanza adcon la presenza, trasmettendo le nostre idee, le nostre preoccupazioni, le nostra visione – ha dettoal termine dell'incontro -. E, ancora di più, dico questo perchè mi succede di potere essere qui in un giorno come quello di oggi. Un giorno finalmente bello e non cupo, in cui cominceranno a rientrare i bambini israeliani che sono stati prigionieri fino adesso nelle mani di Hamas. Un giorno che ci ha visti protagonisti, come Italia, a fianco di altri Paesi, grazie all'impegno in primis del Presidente Meloni e di tutti noi. ...