Crisi diplomatica Israele-Spagna nel giorno della tregua | «Sanchez amico dei terroristi» «Accuse inaccettabili» Ecco cos’è successo – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nelche coincide col primo sospiro di sollievo perdal 7 ottobre – con la liberazione dei primi 13 ostaggi catturati quelda Hamas – scoppia una lite al limitetra lo Stato ebraico da una parte,e Belgio dall’altra. Due Paesi generalmente considerati non certo come «pesi massimi» sulla scena internazionale, ma che rivestono in questo momento un ruolo particolare: sono essi a guidare i lavori politici dell’Unione Europea, con la presidenza di turno del Consiglio, rispettivamente nell’attuale semestre e nel prossimo. Il ministro degli Esteri israeliano, su indicazione diretta di Benjamin Netanyahu, ha deciso questo pomeriggio di convocare gli ambasciatori dei due Paesi per consegnare loro una «reprimenda» per ciò che ...