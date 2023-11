Covid Italia | salgono incidenza e Rt | il bollettino dell’ultima settimana

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) In lieve aumento anche ricoveri e terapie intensive L’di casidiagnosticati e segnalati innel periodo 16-22 novembre “è pari a 76 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto allaprecedente”, quando era a quota 58 su 100.000. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss). L’indice di trasmissibilità Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero (calcolato al 14 novembre) è “pari a 1,12 (1,08 – 1,17), in aumento rispetto allaprecedente quando era a 0,93 (0,89 – 0,98), e si attesta sopra la soglia epidemica. Per quanto riguarda l’le – dettaglia il monitoraggio – è in aumento in quasi tutte le Regioni/Province autonome rispetto alla ...