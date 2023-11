Cos’è il Payment Services Regulation?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il Regolamento sui Servizi di Pagamento si inserisce in un contesto ampio di azioni dell’Unione europea che punta a influenzare positivamente il panorama dei pagamenti digitali e l’ecosistema fintech, andando ad agire anche sui servizi di cittadinanza digitale. Lo scorso 28 giugno 2023 la Commissione Ue ha spiegato con quali proposte punta a cambiare il settore finanziario incentivando, in particolar modo, l’innovazione nei pagamenti elettronici. Tra gli altri, troviamo: la Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD3) e il Regolamento sui Servizi di Pagamento (PSR) che l’accompagna. LEGGI ANCHE >>> L’Osservatorio Innovatives: «Nonostante le limitazioni sui POS, i pagamenti elettronici continueranno ad aumentare»il Regolamento sui Servizi di Pagamento dell’Ue? Si tratta di un regolamento che punta a fornire un quadro normativo per ...