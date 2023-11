Cosa prevede la direttiva PSD3 e quali aspetti “tralasciati” dalla PSD2 va a colmare

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sembrano sigle difficilissime, in realtà coincidono con le normative europee in termini di pagamenti digitali.stanno per Payments Services Directive 2 e Payments Services Directive 3. Ovviamente, la seconda è più recente della prima: a metà del 2023, in effetti, il legislatore europeo è intervenuto con una nuovache va ad aggiornare la precedente, in virtù del fatto che i pagamenti digitali, oggi, sono in fortissimo aumento in Europa (soprattutto dopo il periodo del coronavirus) e che – dunque – si necessita di un nuovo quadro legislativo più aggiornato e pronto alle nuove sfide. Non è un caso, infatti, che le premesse delsi collocano nei numeri: i volumi dei pagamenti elettronici nell’UE, infarti, sono saliti a 240.000 miliardi di euro nel 2021 (rispetto ai 184.200 miliardi di euro nel ...