Cosa ci dicono i risultati trimestrali di Nvidia della guerra dei chip

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dopo aver registrato profitti record negli ultimi tre mesi, il produttore americano diprevede addirittura un rialzo a circa $30 miliardi per l’ultimo trimestre del 2023, grazie alla forte domanda per i microprocessori IA e che dovrebbe in parte assorbire le perdite dovute all’entrata delle nuove restrizioni all’export previste dal governo degli Stati Uniti. Sono questi alcuni numeri che l’azienda con sede a Santa Clara, in California, ha svelato in un comunicato stampa nella giornata di martedì. Ilmaker americano ha registrato una crescita del 206% su base annuale, grazie alla forte domanda di semiconduttori avanzati per il training dei sistemi di intelligenza artificiale, segmento in cui l’azienda è ben posizionata e davanti ad altri colossi come Microsoft, AMD e Intel., che oggi vanta una ...