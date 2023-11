Corriere dello Sport – Bologna | Erlic o Bosko Sutalo a gennaio se parte Bonifazi

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 novembre 2023) 2023-11-23 15:34:38 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:– Se sarà possibile fare uno scambio, meglio, in caso contrario Kevinsarà ceduto a quella società che mostrerà un interesse nei suoi confronti e al suo posto ilregalerà a Thiago Motta un altro difensore centrale. Ammesso sempre che da qui a, alla riapertura della sessione invernale del mercato, l’ex Torino e Spal non riveda la sua idea, che a oggi è quella di cambiare aria. Nonostante da unagli dispiaccia lasciaree il, questo è vero, ma da un’altra volendo giocare con maggiore continuità, e non solo in caso di emergenza quando è infortunato Sam Beukema. Considerato tra l’altro, e anche ciò non è un particolare di poco conto, ...