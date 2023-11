Coppa Davis | semifinale Italia-Serbia | ancora Sinner contro Djokovic ma non solo | Orari e tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sarà una partita a scacchi. Parola di capitan Filippo Volandri. L’, in realtà tutto il mondo del tennis, attende nuovamente l’intra Jannike Novak. Dopo essersi giocati le Atp Finals a Torino, la battaglia si sposta a Malaga per ladella. Il numero uno del mondoil numero quattro, il cannibale 36ennel’astro nascente 22enne, unol’altro per la terza volta in due settimane. In palio c’è la finale di quella che in Andalusia è stata ribattezzata la “del mondo del tennis”: una finale che l’insegue da 25 anni, bramandol’unica insalatiera conquistata nel lontano 1976. ...