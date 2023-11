Coppa Davis | sarà semifinale Sinner-Djokovic

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 24 novembre 2023)di nuovo. Dopo le due sfide a Torino, il contesto cambia. Novakha firmato, infatti, il punto della vittoria contro Cameron Norrie, numero 18 del mondo, alla terza sconfitta consecutiva instaccando il pass per ladella sua Serbia che sabato affronterà l'Italia lle ore 12. Il numero 1 del mondo si è imposto 64 64 e infilato la 21ma vittoria consecutiva in, la 44ma in totale.La Serbia ha raggiunto così la sua quintae fatto il primo passo verso il secondo trionfo indopo quello celebrato nel 2010 in finale contro la Francia. Nel primo singolare, Miomir Kecmanovic ha sconfitto 76(2) 76(6) Jack Draper ...