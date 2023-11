Coppa Davis | Djokovic | “Sinner in forma fantastica | contro l’Italia sarà difficilissima”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo giocato due partite molto belle a Torino,è in una, lo conosco bene. Ovviamente le due partite che abbiamo giocato la settimana scorsa aiutano a lui e anche a me a prepararsi bene per sabato. Non dipende solo da questo match, dipende anche dagli altri che giocano il singolo. Vediamo,una partitaper tutte e due le squadre, con tante emozioni e noi speriamo di vincere”. Lo dice Novakai microfoni di Supertennis in vista della semifinale tra Italia e Serbia in. L'articolo proviene da Italia Sera.