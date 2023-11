Coppa Davis | con la Serbia toccherà a Musetti? Ballottaggio con Sonego | ma il doppio…

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Saranno ore importanti per Filippo Volandri, in fatto di scelta. Domani, a partire dalle ore 12.00, ci sarà la seconda semifinale delle Finali dia Malaga e sulla strada degli azzurri ladi Novak Djokovic. La presenza del n.1 del mondo pesa decisamente e le difficoltà nel conseguimento della vittoria aumentano. Certo, il Bel Paese può contare su uno Jannik Sinner in grande forma, capace di trascinare ieri i compagni nella difficile sfida contro l’Olanda, vinta in rimonta 2-1. In vista del confronto con i serbi il rendimento del primo match sarà molto importante. Sinner ieri è riuscito a rimettere le cose al loro posto, rimediando al ko di Matteo Arnaldi contro Botic van de Zandschulp e insieme a Lorenzoha completato l’opera in doppio. Contro però i prossimi avversari, prodursi in una rimonta ...