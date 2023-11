Coppa Davis 2023 | Popyrin batte in due set Virtanen | l’Australia intravede la finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Alexeiinaugura Finlandia-Australia prima semidellacon una vittoria ai danni di Otto. Nel primo incontro di singolare, andato in scena sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna),no si è imposto con il punteggio di 7-6(5) 6-2 dopo 1h32? di gioco.davvero a un passo per la selezione capitanata da Lleyton Hewitt visto che ora scenderà in campo Alex De Minaur, ampiamente favorito contro Emil Ruusuvuori. IL CALENDARIO I RISULTATI IL REGOLAMENTO TABELLONE SEMIFINALI A breve la cronaca del match. SportFace.