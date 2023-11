Coppa Davis 2023 | per Sinner-Griekspoor quasi 1 milione di spettatori Il doppio sfiora il 9% di share

(Di venerdì 24 novembre 2023) Jannik, questa volta con addosso la maglia della Nazionale, tiene ancora incollati gli italiani al teleschermo. L’incontro tra il tennista azzurro e l’olandese Tallon, secondo singolare dei quarti di finale ditra Italia e Olanda, trasmesso ieri pomeriggio su Raidue, hato ildi(961.000 pari al 7.7%) mentre il/Sonego-/Koolhof ha fatto segnare 842.000pari all’8.9% (netto 897.000 – 8.3%). Il primo match di singolare Arnaldi-Van De Zandschulp, giocato in mattinata, ha invece registrato 511.000(7.3%). SportFace.

Coppa Davis - Djokovic : “Sinner in forma fantastica - contro l’Italia sarà difficilissima”

Coppa Davis 2023 - Djokovic : “Un onore rappresentare il mio Paese. Sinner? Partita difficile per tutti e due”

Sinner - Djokovic finale anticipata Davis: quote e pronostico di Italia - Serbia

Sinner contro Djokovic per la terza volta nel giro di dieci giorni: è questo il verdetto emesso dai quarti di finale dellain svolgimento a Malaga. Come previsto, Italia contro Serbia in semifinale dopo i successi degli azzurri contro l'Olanda e quello di Nole contro la Gran Bretagna. Jannik cercherà di ...

Sinner e Sonego trascinano l’Italia in Coppa Davis – In semifinale la sfida a Djokovic

Successo per gli Azzurri. L’Italia si qualifica per le semifinali di Coppa Davis con una vittoria di 2-1 sull’Olanda. Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi e la vittoria di Jannik Sinner nei singolari, ...

Djokovic sulla rivalità con Sinner

L'azzurro e il numero uno al mondo, dopo il doppio confronto alle Nitto ATP Finals di Torino, di nuovo uno contro l'altro in semifinale in Coppa Davis nella sfida tra Italia e Serbia ...