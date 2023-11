Coppa Davis 2023 oggi | Finlandia-Australia | orario semifinale | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023)da una parte,dall’altra: si apre così il novero delle semifinali dell’attuale format di. Un esito a sorpresa, un po’ per la presenza dei finnici, un po’ perché gli aussie sono stati davvero a un solo game dall’eliminazione contro la Repubblica Ceca nei quarti. La notizia principale è che per lasembra sulla via del rientro Emil Ruusuvuori, che è stato costretto a saltare il confronto con il Canada per i postumi di un problema che lo sta tenendo fermo dal Challenger di Helsinki. Il supporto sarà fornito dai tantissimi tifosi che, per buona misura, arrivano dalla vicina Los Pacos, dove esiste la più grande comunità di finlandesi esistente. Dal canto suo, l’conta di poter disinnescare Otto Virtanen con qualunque primo singolarista e poi ...