Coppa Davis 2023 | Novak Djokovic | “Sinner contro l’Olanda è stato fantastico | ma io voglio realizzare altri record!”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023)è insaziabile. Il campione serbo, reduce dal trionfo nelle ATP Finals, è volato in Spagna per disputare le Finali die nell’indei quarti di finalela Gran Bretagna ha regalato il punto decisivo alla Serbia, battendo con un duplice 6-4 Cameron Norrie. Una partita mai in discussione, condotta da Nole in maniera autorevole. Un match nel quale il campione nativo di Belgrado ha messo in mostra anche il proprio carattere, rivolgendosi prima in maniera provocatoria nei confronti dei tifosi britannici, portando la mano all’orecchio e mandando un bacio, e poi rispondendo a muso duro perché disturbato nel corso dell’intervista post match. “È stata una mancanza di rispetto, ma ormai è qualcosa per cui devo essere preparato. In ...