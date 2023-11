Coppa Davis 2023 | la vigilia di Italia-Serbia | Sinner-Djokovic atto III | Volandri col dubbio 2°singolarista

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Le cose sono iniziate ad andare male nel momento in cui Jannik è atterrato a Malaga”. Nelle parole, sarcastiche ma con un gran fondo di verità, del capitano olandese Paul Haarhuis è racchiusa un po’ tutta la sfida trae Olanda. Jannikdimostra una volta di più di essere diventato non solo uno dei giocatori più forti al mondo, ma anche il leader di questa Nazionale. L’Italieri, dopo la pesante (per il modo in cui è arrivata) sconfitta di Matteo Arnaldi aveva bisogno di essere salvata dal suo campione. E Jannik se l’è messa sulle spalle. Un set per entrare in ritmo, poi il dominio ai danni di Griekspoor. Per poi guidare Lorenzo Sonego alla conquista di un punto in doppio in cui in pochi credevano alla. Unanni luce lontano da quello un po’ intimorito che due anni fa, ...