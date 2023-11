Convocati Napoli | le scelte di Mazzarri | c’è Osimhen

(Di venerdì 24 novembre 2023) Idelper la sfida contro l’Atalanta: Walterrecupera Victorper la partita Ilscende in campo domani alle 18.00 contro l’Atalanta a Bergamo. Per l’occasione Walterha recuperato Victore potrà così contare sull’attaccante nigeriano. Di seguito la lista deidei campioni d’Italia. Portieri: Contini, Gollini, Meret.Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani.Centrocampoisti: Zanoli, Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Demme, Zielinski.Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin,

Atalanta - Napoli, i 22 convocati di Gasperini: c'è Koopmeiners

Un recupero prezioso per Gian Piero Gasperini alla vigilia del match del Gewiss Stadium contro ildi Walter Mazzarri. Tra ic'è infatti Teun Koopmeiners , in dubbio per un fastidio muscolare ma a disposizione dopo un provino in rifinitura. Non ci sarà invece Marten De Roon a ...

UFFICIALE - Atalanta, i convocati di Gasperini per il Napoli: c'è Koopmeiners, tre assenti Tutto Napoli

13ª Serie A TIM 23/24 – Atalanta-Napoli: i convocati Atalanta

UFFICIALE - Osimhen, Zielinski e Meret recuperati per l'Atalanta! Tutti e tre hanno lavorato in gruppo

Buone notizie da Castel Volturno per Walter Mazzarri. In vista della trasferta di Bergamo, l'allenatore del Napoli potrà contare anche su Alex Meret, Piotr Zielinski e soprattutto Victor Osimhen. Come ...

COLLOVATI A RFV, Antognoni nome che dà fastidio

L'ex calciatore campione del mondo Fulvio Collovati è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Social Club" per parlare di Milan-Fiorentina: "Per il Milan ...