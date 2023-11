(Di venerdì 24 novembre 2023) Bergamo.ladi, al. Si è tenuto mercoledì 22 novembre il primo appuntamento della rassegna che unisce il mondo gastronomico con quello della letteratura: ‘: il cibo nella cultura’. L’incontro ha visto protagonista Hans Tuzzi, con la sua Lectio magistralis ‘Cucine letterarie’; l’autore ha sviluppato un approfondimento sul ruolo del cibo all’interno della cultura orientale. A seguire ha preso la scena Adriana Lorenzi, la quale ha presentato il progetto sociale ‘Forno in carcere’ a cura della Cooperativa Calimero. Chiusura dicondita dal dialogo tra il poeta-enologo Marco Scarpa e i ...

'La Grande Abbuffata' torna al cinema in versione non censurata

Il film ritrae quattro amici benestanti amanti del(chiamati semplicemente con i nomi dei loro interpreti) che si riuniscono nella villa di Noiret. Nelle loro intenzioni c'è il tentativo di ...

Convivio 2023, promossa a pieni voti la prima serata al Teatro alle Grazie BergamoNews.it

Convivio - Comune di Bergamo - eventi L'Eco di Bergamo

La grande abbuffata, dall'11 dicembre al cinema in versione non censurata

In occasione del 50º anniversario torna nei cinema il controverso capolavoro di Marco Ferreri interpretato da Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi.

Sincronia tra cuore e mente, all’atelier Ricci si presenta il libro di Causi foto

Un evento culturale e di poesia, domenica prossima (26 novembre) dalle 17, all’ Atelier Ricci in via Burlamacchi a Lucca, per l’occasione della presentazione del libro: Sincronia tra cuore e mente ...