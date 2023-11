Conto alla rovescia goloso

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 novembre 2023) Calendario dell’Avvento, croce e delizia, soprattutto delizia, dei maniaci del countdown. Nato nel diciannovesimo secolo e inizialmente diffusosi soprattutto nei Paesi di lingua tedesca, oggi l’abitudine di accompagnare l’avvicinarsi del Natale con piccoli doni e sorprese quotidiane ha trovato largo impiego ovunque, tanto dal punto di vista geografico che merceologico. E il mondo gastronomico si presta a una moltitudine di versioni e declinazioni: è davvero impossibile non trovarne almeno uno – nulla vieta di bissare il conteggio, per essere proprio sicurissimi di non perdersi un giovedì… – adatto ai propri gusti. Noi vi aiutiamo a individuare quello che meglio si adatta ai vostri ritmi circadiani. Partiamo con dolcezza, con un percorso di gusto che permette di avvicinarsi al Natale su un sentiero di cioccolato. Grandi classici e ricette inedite guidano la degustazione tra le ...