Conte ‘chiama’ la Juventus | l’annuncio del tecnico

(Di venerdì 24 novembre 2023) Antonionel corso di un premiazione avvenuta ad UniSalento è tornato a parlare dellae anche di un suo possibile ritorno sulla panchina bianconera In questi ultimi due anni risultati deludenti dellae il mancato gioco dinamico a cui tutti erano abituati ha portato i tifosi bianconeri ha trovare un unico colpevole: Max Allegri. Lo scorso anno l’hashtag #AllegriOut era ormai diventata una consuetudine dopo ogni partita: la richiesta da parte del popolo juventino era quella di cambiare traghettatore per dare alla squadra nuovi stimoli. Allegri, però, c’è da dire che è stato in grado di sorreggere una squadra che a livello mentale, per le tante vicissitudini extra campo dello scorso anno, ha subito parecchio. Prima la penalizzazione durata mesi, poi i punti restituiti e infine un nuova penalizzazione che ha portato ...