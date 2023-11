Confindustria Nautica | in Ddl il fondo per la rottamazione dei motori marini | misura attesa

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – "La Commissione Attività produttive della Camera ha votato ieri sera l’emendamento che istituisce unper ladeidestinati allae l’acquisto di propulsori elettrici. Si tratta di unamoltodal settore, poiché il precedente governo aveva approvato una analoga disposizione a carico del Ministero dell’Ambiente, mai entrata in vigore perché non era stato emanato il decreto attuativo". Lo indicain una nota in cui segnala come l’emendamento depositato da Ilaria Cavo, Vicepresidente della Commissione per Noi moderati, "accogliendo la proposta diha rimesso in moto la questione per giungere, attraverso un grande lavoro di ...