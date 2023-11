Condannato a Prezza per Revenge Porn | Un Anno e 4 Mesi di Reclusione e Provvisionale da 5mila Euro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 24 novembre 2023) L'Aquila - Un giovane di 22 anni diè statoa une 4di, con pena sospesa, e al pagamento di unadicome risarcimento, in seguito alla pubblicazione di foto intime della sua ex ragazza sui social media. Il reato è riconducibile al cosiddetto "", che consiste nell'atto di diffondere materiale sessuale esplicito di un individuo senza il suo consenso. La vicenda risale a tre anni fa, quando il giovane di, dopo la fine della loro relazione, ha deciso di vendicarsi pubblicando su Instagram quattro foto osé che la ragazza gli aveva inviato in passato. Tale gesto ha provocato una denuncia da parte dei genitori della giovane, ...