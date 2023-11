Concorso scuola | tra piattaforma | programmi e quiz QUESTION TIME su INSTAGRAM con Cannas e Vannini VIDEO

(Di venerdì 24 novembre 2023) In arrivo i bandi diper docenti. Le procedure concorsuali, in via di emanazione sulla base delle disposizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), offrono un totale di 30.216 posti, suddivisi tra posti comuni e di sostegno, in tutti gli ordini e gradi di. L'articolo: trasucon

Bando concorso scuola 2023, come prepararsi alle prove - DIRETTA ore 16,00

In attesa dei bandi per il reclutamento dei docenti di ogni ordine e grado disia per posti comuni sia per il sostegno, la procedura prevista, eccezionalmente fino al 31 ...euro per ogni...

Concorsi docenti 2023, a gennaio i test potrebbero essere pronti. Quando la prova scritta [VIDEO] Orizzonte Scuola

Concorso docenti 2023, i titoli per accedere devono essere posseduti entro la scadenza del bando. Le info utili [VIDEO] Orizzonte Scuola

Giulia Cecchettin e il disegno, la scuola di Comics: "Un'iniziativa per ricordarla"

"Vogliamo organizzare qualcosa in memoria di Giulia" Tutto lo staff della scuola, dirigenti, docenti, studenti ora è concentrato nel ricordo: "Vogliamo organizzare qualcosa in memoria di Giulia, ...

Salerno, Festival Internazionale del Cinema: presentata la 77esima edizione

Dal 27 novembre al 2 dicembre, il Festival Internazionale del Cinema di Salerno torna con oltre 230 pellicole in concorso, provenienti da circa 40 Paesi ...