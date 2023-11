(Di venerdì 24 novembre 2023) Sull’eterna questione delledemaniali, la Corte diha rimesso la pnella metà campo del Consiglio di Stato che dovrà ora riconvocarsi nuovamente nella forma dell’adunanza plenaria, ammettendo però in giudizio il Sindacato Italiano Balneari, la Regione Abruzzo...

Balneari, torna la proroga al 2033 dopo il ricorso partito dal Salento: "La Cassazione riapre la partita"

"Eccesso di giurisdizione". Con questa motivazione la Cassazione ha annullato la sentenza del Consiglio di Stato che bocciava la proroga al 2033 dellebalneari. I giudici, che si sono espressi sulla base di motivi procedurali e non entrando nel merito della legittimità delle proroghe, hanno così accolto il ricorso del Sindacato italiano ...

Concessioni, si torna alla casella precedente: Cassazione annulla con rinvio Today.it

BALNEARI/ LE CONCESSIONI NON SCADONO A FINE ANNO ... Rete Gargano

La sentenza della Corte “rinvia l’intervento nel merito ancora una volta al Consiglio di Stato”, spiega l’avvocato amministrativista Emilio Toma.

