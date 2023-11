Concerto di Emis Killa a Ladispoli | il Pd alza le barricate

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023), 24 novembre 2023 – “‘Preferisco saperti morta che con un altro. Vengo a spararti’. E ancora, voglio vedere la vita fuggire dai tuoi occhi, io ci ho provato e tu mi hai detto no. E ora con quella cornetta ti ci strozzerò’. Parole terribili del rapper, fortemente contestato per incitamento alla violenza e il pezzo bollato come ‘messaggio d’amore criminale‘.è stato scelto dall’Amministrazione del sindaco Grando per fare spettacolo in piazza Falcone la notte di Capodanno” (leggi qui). Ad affermarlo in un comunicato è il Partito democratico– Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”. “Una scelta che avremmo contestato comunque – si legge ancora – ma soprattutto in questo particolare momento in cui l’Italia intera piange l’ennesima tragedia di femminicidio e la ...