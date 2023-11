Con le sue nuove basi aeree Pechino aumenta la capacità nel Mar Cinese Meridionale

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 novembre 2023) Che riprendere il controllo su Taiwan sia uno degli obiettivi (se non “l’obiettivo”) che Xi Jinping vuole raggiungere durante il suo piuttosto lungo mandato da segretario del Partito Comunista della Repubblica Popolareè oramai universalmente noto. Così come è noto che, per raggiungere quest’obiettivo, Xi è disposto a ricorrere anche allo strumento militare. Non a caso, sin dalla sua ascesa al potere dieci anni fa, il leaderha dato un forte impulso al processo di sviluppo della People’s Liberation Army (Pla). Processo che negli ultimi anni ha avuto una particolare accelerazione attraverso tutte le sue dimensioni. Con un focus posto però sulla dimensione navale e su quella aerea, le stesse su cui si basa la dottrina AirSea Battle adottata da Washington, il grande rivale di. D’altronde, negli scenari di confronto ...