Comportamenti ossessivo-compulsivi nel gatto | come riconoscerli e aiutare il peloso

Leggi su europa.today

(Di venerdì 24 novembre 2023) Comunemente si pensa che i gatti siano animali che non si affezionano ai loro padroni e tendenzialmente egoisti. In realtà sono molto sensibili e soffrono parecchio determinate situazioni di conflitto o cambi repentini, tanto che in alcuni casi potrebbero essere soggetti ad ansie e stress...