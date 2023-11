(Di venerdì 24 novembre 2023) Il passo delsecondo Luca (Lc 19,45-48), in cui Gesù afferma: “Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri,” è un richiamo profondo all’importanza della santità e della devozione nei luoghi sacri. Queste parole sono un monito contro l’ipocrisia e l’uso improprio delle cose sacre. Riflettendo su questo brano, possiamo considerare la nostra relazione con la spiritualità e la pratica religiosa. Gesù ci invita a mantenere la purezza dei nostri cuori e delle nostre intenzioni quando ci avviciniamo a Dio e ai luoghi di culto. È un richiamo a vivere la fede in modo autentico, evitando l’ipocrisia e l’egoismo. In un contesto più ampio, possiamo estendere questa riflessione alla nostra vita quotidiana, cercando di onorare Dio non solo nei luoghi di culto ma anche attraverso le nostre azioni, le relazioni e le decisioni quotidiane. La casa di Dio, ...

La Chiesa nasce per insegnare al mondo a pregare

Mai come in questa scena delvediamo Gesù all'opera in maniera così forte. Forse dovrebbe anche un po' scandalizzarci la scelta di scaraventare fuori dal luogo sacro i mercanti, ma attraverso ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 23 Novembre 2023 - Cerco il Tuo volto

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 24 Novembre 2023 - Cerco il Tuo volto

La Chiesa nasce per insegnare al mondo a pregare

Ma la Chiesa non nasce per fare molte cose, ma nasce per farne solo una: insegnare al mondo a pregare. Era questo il senso delle parole di Gesù a Marta: “Tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di ...

Vescovo Vicenza, la cultura può raccontare le ferite della gente

Per chi crede, tra l'altro, anche le diverse espressioni culturali possono diventare luoghi di annuncio del Vangelo, oltre che di umana vicinanza". Il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, commenta ...